У РФ в день похорону Навального затримали понад сто людей

Зазначається, що затримання відбувалися у день прощання із загиблим Навальним у п'ятницю у 19 містах країни-агресора. Похорон проводили у Москві на Борисовському цвинтарі.

Як розповіли правозахисники, станом на 22.15 за місцевим часом було відомо про щонайменше 128 затриманих.

Найбільша їх кількість фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі - 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області - 18, у Москві - 17 затриманих.

Смерть Олексія Навального

Раніше повідомлялося, що 16 лютого російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення. Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили про смерть політика.

Офіційна інформація про причини смерті Навального названа не була. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ назвали ймовірною причиною смерті відрив тромбу.

Тим часом команда опозиціонера не бачила його тіла. У морзі його нібито немає, попри те, що у колонії запевняли про інше.

Додамо, що 19 лютого під час покладання квітів на знак пам'яті про загиблого Навального у 32 російських містах було затримано понад 400 осіб. Найбільша кількість арештів відбулася у Санкт-Петербурзі та Москві.

Детальніше про смерть політика в авторському матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".