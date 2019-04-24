РФ демонстративно препятствует кораблям в Керченском проливе, - Цигикал

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что РФ демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Также, по словам Цигикала, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуацию усугубляет то, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилежащих к ним", - рассказал он.

Цигикал также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

Напомним, ранне Украина выразила протест в Международной морской организации (ИМО) из-за дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты в Азовском море.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив до и из Азовского моря в соответствии с международным правом.