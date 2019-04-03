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НАТО рассмотрит пакет мер по сдерживанию России в Черном море

Новости » Политика    03.04.2019 - 05:59
НАТО рассмотрит пакет мер по сдерживанию России в Черном море
Фото: Кей Бейли Хатчисон (Alex Wong/Getty Images)

Альянс рассчитывает сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона

Главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на брифинге.

Хатчисон подчеркнула, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях и назвала "абсолютно неприемлемым" задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание в плену моряков с этих судов.

Она заявила, что подобное "агрессивное поведение" России будет обсуждаться на саммите.

Хатчисон также раскрыла некоторые подробности разработанного американскими власnями совместно с НАТО пакета мер для сдерживания России в Черном море.

По ее словам, в него войдут наблюдение с воздуха и увеличение числа кораблей стран НАТО в Черное море.

"Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море" - заявила постпред США.

Хатчисон добавила, что НАТО намерено сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона от "навязчивости России".

"Очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", - заявила она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.

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