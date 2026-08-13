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Росія готує нові удари: чи витримають газові сховища та інфраструктура

14:13 13.08.2026 Чт
2 хв
Україна може зіткнутися з низкою серйозних проблем
aimg Юрій Дощатов aimg Юлія Капітонова
Росія готує нові удари: чи витримають газові сховища та інфраструктура Фото: Загроза нових російських ударів по газовій інфраструктурі дійсно висока (Getty Images)
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У разі посилення атак Росії на газову інфраструктуру України може скоротитися не лише видобуток газу, а й можливості його підйому зі сховищ та обсяги імпорту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко".

У разі пошкодження компресорної інфраструктури, яка забезпечує відбір газу з ПСГ, доступ до газу може бути частково обмежений.

Повністю зупинити відбір газу росіянам навряд чи вдасться навіть у разі сильних ударів, йдеться у матеріалі.

"Там нескладна інженерна система, і її можна оперативно відновити. Крім того, ПСГ пов'язані між собою мережею труб. Пошкодження компресорної системи може скоротити обсяг відбору газу на певний період, але повністю зупинити його - складно", - сказало виданню джерело, обізнане з роботою української ГТС.

У 2024 році в Україні проводили детальне моделювання різних сценаріїв можливості роботи ГТС та ПСГ в умовах обстрілів. Воно не показало варіантів повного блокування відбору газу зі сховищ.

Але якщо доступ до сховищ усе ж таки буде обмежений, зросте потреба в імпортних потоках газу для поточного споживання.

Російські обстріли теоретично можуть скоротити і можливості імпорту газу. Але практично досягти цього дуже складно, сказав співрозмовник РБК-Україна.

Найбезпечніший напрямок - постачання газу через Польщу. Компресорна інфраструктура, яка забезпечує його перекачування, розташована на польській стороні. На українській території компресорів немає. Іншими словами, щоб зірвати постачання газу, росіянам довелося б атакувати територію Польщі.

Словацький та угорський напрямки маловразливі, сказав співрозмовник видання.

"За будь-якого сценарію імпортний газ можна буде перекачувати в Україну. Але якщо навіть будуть якісь перебої, то для відновлення роботи потужностей не знадобиться багато часу", - зазначив співрозмовник видання.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що запаси газу України перевищили план, попри це, купувати доведеться ще.

Окрім того, ми писали, що Юлія Свириденко може очолити "Нафтогаз", але є серйозна перепона.

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