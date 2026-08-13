Росія готує нові удари: чи витримають газові сховища та інфраструктура
У разі посилення атак Росії на газову інфраструктуру України може скоротитися не лише видобуток газу, а й можливості його підйому зі сховищ та обсяги імпорту.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко".
У разі пошкодження компресорної інфраструктури, яка забезпечує відбір газу з ПСГ, доступ до газу може бути частково обмежений.
Повністю зупинити відбір газу росіянам навряд чи вдасться навіть у разі сильних ударів, йдеться у матеріалі.
"Там нескладна інженерна система, і її можна оперативно відновити. Крім того, ПСГ пов'язані між собою мережею труб. Пошкодження компресорної системи може скоротити обсяг відбору газу на певний період, але повністю зупинити його - складно", - сказало виданню джерело, обізнане з роботою української ГТС.
У 2024 році в Україні проводили детальне моделювання різних сценаріїв можливості роботи ГТС та ПСГ в умовах обстрілів. Воно не показало варіантів повного блокування відбору газу зі сховищ.
Але якщо доступ до сховищ усе ж таки буде обмежений, зросте потреба в імпортних потоках газу для поточного споживання.
Російські обстріли теоретично можуть скоротити і можливості імпорту газу. Але практично досягти цього дуже складно, сказав співрозмовник РБК-Україна.
Найбезпечніший напрямок - постачання газу через Польщу. Компресорна інфраструктура, яка забезпечує його перекачування, розташована на польській стороні. На українській території компресорів немає. Іншими словами, щоб зірвати постачання газу, росіянам довелося б атакувати територію Польщі.
Словацький та угорський напрямки маловразливі, сказав співрозмовник видання.
"За будь-якого сценарію імпортний газ можна буде перекачувати в Україну. Але якщо навіть будуть якісь перебої, то для відновлення роботи потужностей не знадобиться багато часу", - зазначив співрозмовник видання.
До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що запаси газу України перевищили план, попри це, купувати доведеться ще.
Окрім того, ми писали, що Юлія Свириденко може очолити "Нафтогаз", але є серйозна перепона.