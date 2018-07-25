РФ для тиску на Україну використовує договір про співпрацю в Азовському морі, - ДПСУ

Формально РФ має право оглядати українські судна в Азовському морі, що є пердметом економічного тиску

Російська Федерація (РФ) використовує договір про співпрацю у басейні Азовського моря як засіб тиску на Україну. Про це сьогодні, 25 липня 2018, під час прес-конференції: "Гібридна блокада Азовського моря: поточний стан, можливі сценарії та засоби протидії" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Азовське море відповідно до договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2004 року, є нормою внутрішнього користування. Тобто, відповідно до цього договору і Україна, і Росія можуть вільно використовувати басейн Азовського моря.

"Договір дійсно діє і тому формально російська сторона може оглядати судна, але ми прекрасно розуміємо, що в даному випадку цей механізм використовується, як юридичний і економічний тиск на Україну", - сказав Слободян.

При цьому, він наголосив, що Держприкордонслужба продовжує ретельно відслідковувати ситуацію у водах Азовського моря. Зазначається, що Росія змінила алгоритм дій.

"Ми зараз відслідковуємо ситуацію, що РФ змінила алгоритм дій... Не без зміни тактики дій України. Ми намагаємось більш рішуче надавати захист українським морякам, які рибалять в басейні Азовського моря", - додав спікер.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна сьогодні раніше, п’ять катерів Російської Федерації виходять на патрулювання в Азовському морі. З української сторони також виходить п'ять катерів.

Також Держприкордонслужбі стало відомо, що Росія почала затримувати іноземні судна, які йдуть в українські порти через Керченську протоку. Іноді час такої затримки іноземних суден складає до трьох діб.