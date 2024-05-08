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РФ через Telegram намагається завербувати латвійців для "шкідливої діяльності"

Фото: РФ усе частіше вербує латвійців через Telegram (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські спецслужби все активніше вербують громадян Латвії для здійснення "шкідливої ​​діяльності" у країні через комунікаційну платформу Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

 

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що Російська Федерація готує диверсії по всій Європі. У Фінляндії назвали головну мету таких провокацій.

РБК-Україна також повідомляло про те, що СБУ запобігла замаху на вбивство президента України Володимира Зеленського, а також керівників силових відомств.

Детальніше про плани та кінцеву мету Кремля можна дізнатись в матеріалі.

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ЛатвіяTelegramВійна Росії проти України