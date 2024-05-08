РФ через Telegram намагається завербувати латвійців для "шкідливої діяльності"

Російські спецслужби все активніше вербують громадян Латвії для здійснення "шкідливої діяльності" у країні через комунікаційну платформу Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що Російська Федерація готує диверсії по всій Європі. У Фінляндії назвали головну мету таких провокацій.
РБК-Україна також повідомляло про те, що СБУ запобігла замаху на вбивство президента України Володимира Зеленського, а також керівників силових відомств.
Детальніше про плани та кінцеву мету Кремля можна дізнатись в матеріалі.
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