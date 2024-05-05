ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

FT написало про підготовку Росією диверсій в Європі. У Фінляндії назвали їх мету

Неділя 05 травня 2024 21:52
UA EN RU
FT написало про підготовку Росією диверсій в Європі. У Фінляндії назвали їх мету Фото: Фінляндія назвала основну мету російського саботажу (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Європейські розвідувальні служби попереджають, що Росія готує диверсії на території Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними поліції безпеки Фінляндії, Росія намагається впливати на західні країни, і Фінляндія не застрахована від шкідливих дій. За словами поліції, не йдеться про щось нове.

"Ми вже попереджали кілька місяців тому під час публікації нашого річного звіту, що слід очікувати більш агресивних і ворожих спроб впливу з боку Росії. Це те саме", - повідомив заступник керівника поліції безпеки Теему Турунен.

На думку Турунена, Росія прагне впливати на західні країни, і попри те, що Фінляндія не застрахована від шкідливих дій, вона не перебуває серед головних пріоритетів Росії.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний з підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу в підтримці України", - додав Турунен.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що за даними західних ЗМІ, Росія готує диверсії по всій Європі.

Водночас сьогодні в Державному департаменті США наголосили, що Росія затягує у війну проти України Грузію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках