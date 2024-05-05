FT написало про підготовку Росією диверсій в Європі. У Фінляндії назвали їх мету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними поліції безпеки Фінляндії, Росія намагається впливати на західні країни, і Фінляндія не застрахована від шкідливих дій. За словами поліції, не йдеться про щось нове.

"Ми вже попереджали кілька місяців тому під час публікації нашого річного звіту, що слід очікувати більш агресивних і ворожих спроб впливу з боку Росії. Це те саме", - повідомив заступник керівника поліції безпеки Теему Турунен.

На думку Турунена, Росія прагне впливати на західні країни, і попри те, що Фінляндія не застрахована від шкідливих дій, вона не перебуває серед головних пріоритетів Росії.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний з підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу в підтримці України", - додав Турунен.