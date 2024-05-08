РФ через Telegram пытается завербовать латвийцев для "вредной деятельности"

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Российская Федерация готовит диверсии по всей Европе. В Финляндии назвали главную цель подобных провокаций.

РБК-Украина также сообщала о том, что СБУ предотвратила покушение на убийство президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителей силовых ведомств.

Подробнее о планах и конечной цели Кремля можно узнать в материале.

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