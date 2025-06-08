РФ будує укриття для літаків на 14 авіабазах, зокрема в Криму: знімки супутника

Як зазначає аналітик, з минулої осені Росія почала активно будувати укриття для літаків. Експерт виявив 14 місць, де росіяни побудували або будують укриття.



Фото: карта, де росіяни побудували укриття для літаків (x.com/DefMon3)

Будівництво укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському та Саках.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

Фото: супутників знімки авіабаз, де є укриття для літаків (x.com/DefMon3)