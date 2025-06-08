РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах, в том числе в Крыму: снимки спутника
Российские оккупанты пытаются защитить свои самолеты от украинских атак и строят для них укрытия. Такие сооружения заметили уже на 14 авиабазах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Def Mon в X (Twitter).
Как отмечает аналитик, с прошлой осени Россия начала активно строить укрытия для самолетов. Эксперт обнаружил 14 мест, где россияне построили или строят укрытия.
Фото: карта, где россияне построили укрытия для самолетов (x.com/DefMon3)
Строительство укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.
Фото: спутников снимки авиабаз, где есть укрытие для самолетов (x.com/DefMon3)
Потери российских самолетов
Неделю назад воины СБУ осуществили историческую операцию "Паутина". Ее готовили более полутора лет, были атакованы четыре аэродрома России.
В рамках операции дроны поразили 41 самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Это примерно треть стратегических носителей крылатых ракет РФ.
Вчера, 7 июня, Воздушные силы ВСУ сбили в Курской области российский истребитель Су-35.
Всего с начала полномасштабной войны Украина уничтожила уже 414 самолетов России. Также оккупанты потеряли 337 вертолетов различных типов.
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