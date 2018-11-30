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РФ не буде забороняти в'їзд для українців, - МЗС Росії

Новини » Політика    30.11.2018 - 11:45
РФ не буде забороняти в'їзд для українців, - МЗС Росії
Фото: Марія Захарова (mid.ru)

Росія не має наміру дзеркально відповідати на останні заборони Києва

Російська Федерація не буде обмежувати в'їзд для українців, в тому числі через воєнний стан. Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, відповідати дзеркально на всі рішення Києва "було б недоцільно".

"Говорити про дзеркальність просто страшно, тому що якщо хто-небудь спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз у Києві, то це може призвести до божевілля", - додала Захарова.

Вона також наголосила, що обмеження на в'їзд в національному масштабі "можуть призвести до колапсу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. На думку президента Петра Порошенка, що ці заходи повинні перешкодити Росії формувати загони приватних армій на українській території.

Крім того, він запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян в десяти областях, де оголошено військовий стан. Він також доручив силовим відомствам подати відповідні пропозиції протягом доби.

 

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