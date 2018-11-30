Порошенко предложил ужесточить требования к регистрации россиян

Фото: совещание у президента (president.gov.ua)

Порошенко в течение суток утвердит соответствующие предложения

Президент Украины Петр Порошенко в связи с военным положением предлагает ужесточить требования к регистрации россиян. Об этом он заявил на совещании по обороне с руководителями силовых ведомств, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в 10 областях, где объявлено военное положение, следует ужесточить требования к регистрации россиян.

"Я бы ужесточил требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закрыла въезд для мужчин с российским гражданством в возрасте 16-60 лет. Эти меры также связаны с военным положением. По мнению президента, это должно помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

На совещании по обороне Порошенко также заявил, что сообщение о движении украинских военных кораблей через Керченский пролив было передано своевременно российской стороне. По его словам, ситуация идентична той, которая была в сентябре.