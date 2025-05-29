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РФ боїться надсилати "меморандум" Україні, бо він наповнений ультиматумами, - МЗС

Москва, Четвер 29 травня 2025 14:29
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РФ боїться надсилати "меморандум" Україні, бо він наповнений ультиматумами, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія затягує з тим, щоб надіслати Україні свій так званий "меморандум" про припинення вогню. Це свідчить про те, що документ наповнений ультиматумами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого в X (Twitter).

"Боязнь росіян надсилати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що гальмують мирний процес", - наголосив речник МЗС.

Як додав Тихий, росіяни мають передати документ, як раніше заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Якщо це не так - вони мають негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити ці ігри, які лише доводять, що, ймовірно, вони хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою", - заявив він.

Російський "меморандум" і нові переговори

Нагадаємо, Росія після переговорів у Стамбулі заявила, що зробить свій "меморандум", в якому викладе своє бачення припинення вогню, і він нібито має бути кроком до майбутнього мирного договору.

У середу, 28 травня, російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що РФ пропонує Україні другий раунд переговорів, які росіяни хочуть провести 2 червня у Стамбулі, де представлять свій "меморандум".

Глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна направила свої пропозиції Москві. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав Кремль негайно надіслати Україні "меморандум", не чекаючи понеділка.

Втім, у Путіна назвали вимогу Сибіги неконструктивною і нагадали за переговори.

Більше про "меморандум" РФ та що відомо про нові переговори - у матеріалі РБК-Україна.

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