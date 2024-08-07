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У РФ бояться, що F-16 можуть бути залучені до операції під Курськом, - The Telegraph

Середа 07 серпня 2024 21:39
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У РФ бояться, що F-16 можуть бути залучені до операції під Курськом, - The Telegraph Ілюстративне фото: у РФ бояться, що F-16 можуть бути залучені до операції під Курськом (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Попри те, що у Росії заявляють про контроль над ситуацією у Курський області, у Москві бояться, що там можуть бути використані винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, події у Курській області були раптовими для російського командування. Зокрема, це вторгнення виявилося однією з найбільших наземних атак на материкову частину Росії відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Ймовірно, ця операція готувалась заздалегідь. Адже Україна підтягнула до кордону системи протиповітряної оборони для захисту своїх сил.

Також серед росіян існує побоювання, що в бою можуть бути задіяні нещодавно придбані Києвом винищувачі F-16.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін призначив російського віце-прем'єр-міністра Дениса Мантурова куратором захисту Курської області. Окрім цього російські військові розлючено відреагували на нездатність міністерства оборони убезпечити Курськ.

"Прорив" кордону у Курській області

Вранці вівторка, 6 серпня, низка ЗМІ почала заявляти про те, що у Курській області українські військові нібито прорвали кордон та взяли під свій контроль низку населених пунктів.

Станом на ранок середи, 7 серпня, у ЗМІ почала поширюватись інформація бої за місто Суджа, яке розташоване за дев'ять кілометрів від кордону.

Україна поки що офіційно не реагувала на таку інформацію. Однак в Білому домі заявили, що хочуть поговорити з українськими чиновниками.

На події у Курській області відреагував і російський диктатор Володимир Путін. Через понад добу він скликав нараду військових.

Про те, що відбувається у Курській області станом на ранок 7 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Курська область F-16 Суджа Війна в Україні
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