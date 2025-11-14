ua en ru
РФ більше не зможе ігнорувати війну: Зеленський обговорив з військовими ракетну програму

П'ятниця 14 листопада 2025 23:44
РФ більше не зможе ігнорувати війну: Зеленський обговорив з військовими ракетну програму Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна щомісяця досягає все більших результатів у сфері ракет. Це означає, що Росія частіше не зможе заплющувати очі на війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави поінформував, що сьогодні були дуже важливі обговорення з українськими військовим щодо ракетної програми України. Зокрема, її рівня.

Зеленський наголосив, що "Довгі нептуни" показали себе у далекобійних санкціях проти Росії. Окрім того, він зазначив успіхи України.

"Ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами - дякую виробникам, дуже вдячний за це, дякую нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну - тепер буває достатньо гучно, і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей", - сказав президент.

Він додав, що тільки сьогодні і тільки в одному Києві РФ вбила 6 людей. Ще більше 30 постраждали. Крім того, РФ вдарила по іншим містам і селам. У зв'язку з цим Зеленський висловив слова співчуття та підкреслив, що жоден удар РФ не має бути безкарним.

"Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, і санкції світу, і політичний тиск на Росію - усе це працює. І працюватиме більше", - резюмував глава держави.

Удари по РФ

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України завдали удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що для цього були застосовані українські ракети "Нептун" і дрони різних типів.

В результаті атаки пошкоджено портову інфраструктуру і нафтовий термінал "Шесхаріс", пускову установку зі складу ЗРК С400 і ракетне сховище.

Крім того, в ніч на 13 листопада українською зброєю також було уражено ряд важливих об'єктів в РФ і на окупованих територіях. Наприклад, в окупованій частині Криму було зафіксовано влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морський нафтовий термінал", по стоянці вертольотів і місцях зберігання та підготовки дронів. Крім цього, була атакована радіолокаційна станція ППО в районі Євпаторії.

Для цього застосовувалися українські ракети "Фламінго" і дрони “Барс” і "Ярость".

