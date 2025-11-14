РФ больше не сможет игнорировать войну: Зеленский обсудил с военными ракетную программу
Украина ежемесячно достигает все больших результатов в сфере ракет. Это означает, что Россия чаще не сможет закрывать глаза на войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Глава государства проинформировал, что сегодня были очень важные обсуждения с украинскими военным относительно ракетной программы Украины. В частности, ее уровня.
Зеленский отметил, что "Длинные нептуны" показали себя в дальнобойных санкциях против России. Кроме того, он отметил успехи Украины.
"Мы ежемесячно достигаем больших результатов с ракетами - спасибо производителям, очень благодарен за это, спасибо нашим воинам. Россия все чаще не сможет закрывать глаза на войну - теперь бывает достаточно громко, и видно, что на самом деле происходит, потому что есть наши украинские вполне справедливые ответы на все, что Россия делает против нас, наших людей", - сказал президент.
Он добавил, что только сегодня и только в одном Киеве РФ убила 6 человек. Еще более 30 пострадали. Кроме того, РФ ударила по другим городам и селам. В связи с этим Зеленский выразил слова соболезнования и подчеркнул, что ни один удар РФ не должен быть безнаказанным.
"Украина должна делать все, чтобы ни один российский удар не оставался безнаказанным. Наше оружие, и санкции мира, и политическое давление на Россию - все это работает. И будет работать больше", - резюмировал глава государства.
Удары по РФ
Напомним, что в ночь на пятницу, 14 ноября, Силы обороны Украины нанесли удар по пункту базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В Генштабе ВСУ сообщили, что для этого были применены украинские ракеты "Нептун" и дроны различных типов.
В результате атаки повреждены портовая инфраструктура и нефтяной терминал "Шесхарис", пусковая установка из состава ЗРК С400 и ракетное хранилище.
Кроме того, в ночь на 13 ноября украинским оружием также был поражен ряд важных объектов в РФ и на оккупированных территориях. Например, в оккупированной части Крыма было зафиксировано попадание по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", по стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки дронов. Кроме этого, была атакована радиолокационная станция ПВО в районе Евпатории.
Для этого применялись украинские ракеты "Фламинго" и дроны "Барс" и "Ярость".