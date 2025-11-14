РФ больше не сможет игнорировать войну: Зеленский обсудил с военными ракетную программу

Украина ежемесячно достигает все больших результатов в сфере ракет. Это означает, что Россия чаще не сможет закрывать глаза на войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение .

Глава государства проинформировал, что сегодня были очень важные обсуждения с украинскими военным относительно ракетной программы Украины. В частности, ее уровня.

Зеленский отметил, что "Длинные нептуны" показали себя в дальнобойных санкциях против России. Кроме того, он отметил успехи Украины.

"Мы ежемесячно достигаем больших результатов с ракетами - спасибо производителям, очень благодарен за это, спасибо нашим воинам. Россия все чаще не сможет закрывать глаза на войну - теперь бывает достаточно громко, и видно, что на самом деле происходит, потому что есть наши украинские вполне справедливые ответы на все, что Россия делает против нас, наших людей", - сказал президент.

Он добавил, что только сегодня и только в одном Киеве РФ убила 6 человек. Еще более 30 пострадали. Кроме того, РФ ударила по другим городам и селам. В связи с этим Зеленский выразил слова соболезнования и подчеркнул, что ни один удар РФ не должен быть безнаказанным.

"Украина должна делать все, чтобы ни один российский удар не оставался безнаказанным. Наше оружие, и санкции мира, и политическое давление на Россию - все это работает. И будет работать больше", - резюмировал глава государства.