РФ больше не спрячется: страны Балтии готовят правила для борьбы с "теневым флотом"
Ряд стран Европейского союза разработает правила обращения с судами так называемого "теневого флота" Российской Федерации в Балтийском море.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Заявление министра прозвучало на фоне инцидента в Эстонии, когда в ее экономических водах было замечено судно "теневого флота". Тогда экипаж судна отказался выполнять указания эстонских властей.
"Мы будем координировать и разрабатывать общие правила в рамках СГБМ о том, как действовать в случаях, когда суда не подчиняются инструкциям или суда классифицируются как "теневой флот" и вообще не имеют флага, как это было в этот раз. Они не должны подпадать под действие международных правовых норм, защищающих их юрисдикцию", - заявил Будрис.
Он рассказал, что Совет государств Балтийского моря также обсудил возможность ограничения движения теневых судов через проливы.
"Международное морское право в этой ситуации не совсем понятно, но очевидно, что, когда есть суда без флага, пространство для действий прибрежных государств шире", - сказал глава МИД Литвы.
По его мнению, расширение санкционного списка в отношении теневых судов также ограничит возможности России использовать свой флот.
"Еще одна мера - синхронизация всех имеющихся списков судов, которые находятся в разных санкционных списках, в разных юрисдикциях. Это Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство и Европейский Союз. Нам нужно расширить этот список. После 17-го пакета там сейчас 350 судов, нам нужно его полностью заполнить, чтобы еще больше снизить возможности России использовать флот и представлять для нас угрозу", - отметил Будрис.
Инцидент в Балтийском море
Недавно Военно-морские силы Эстонии сообщили, что корабль "Ягуар" без флага, который попал под санкции Британии, отказался сотрудничать, когда его просили остановиться.
Известно, что корабль шел в международных водах и отказался изменить курс по требованию эстонского флота. После этого российский истребитель Су-35 приблизился к танкеру, сделал круг и ненадолго нарушил воздушное пространство Эстонии.
Впоследствии глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия подняла в небо истребитель во время пробы Таллинна задержать в Балтийском море нефтяной танкер, который вероятно принадлежит "теневому флоту" и находится под санкциями.
"Москва готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - заявил министр.
Вскоре в НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии.
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