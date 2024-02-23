РФ била по Україні вночі дронами і ракетами: у Повітряних силах розповіли про знищені цілі

Зазначається, що загалом росіяни запустили по Україні 31 "Шахед", з яких 23 були збиті ППО ЗСУ.

Крім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", - передали захисники неба.

Російська повітряна атака у ніч проти 23 лютого

Нагадаємо, у четвер ввечері в Україні була оголошена повітряна тривога центральних та південних областях через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Пізніше в Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти для ударів по Одеській області застосували ударні дрони типу Shahed-131/136, а також із літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П та Х-22.

СИлами та засобами ППО ЗСУ було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Спочатку були дані про одного загиблого, і також повідомлялося, що всередині ще могли бути люди. Пізніше стало відомо, що кількість жертв в Одесі збільшилась до трьох осіб.

Додамо, після опівночі у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних безпілотників "Шахед". Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області. Пізніше вибухи також пролунали у Дніпрі.

Місцева влада вже під ранок повідомила, що в Дніпрі через попадання ворожого "Шахеда" в багатоповерхівку кількість постраждалих загалом досягла восьми людей. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.