В Одесі через дронову атаку вже троє загиблих, пошукову операцію припинили

В Одесі під завалами будівлі підприємства, на яку впав уражений російський ударний дрон, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином кількість жертв збільшилася до трьох людей.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал Сил оборони півдня України.

"Під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Військові також поінформували про припинення пошукових робіт на місці події.

"Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка", - передали в Силах оборони.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив інформацію щодо збільшення кількості жертв російської повітряної атаки.

"Під завалами виявлено тіла ще двох осіб. Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в його повідомленні в Telegram.

Російська повітряна атака у ніч проти 23 лютого

Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері в Україні була оголошена повітряна тривога центральних та південних областях через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Пізніше в Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти для ударів по Одеській області застосували ударні дрони типу Shahed-131/136, а також із літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П та Х-22. .

СИлами та засобами ППО ЗСУ було збито 9 дронів-камікадзе росіян. Зазначається, що один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Спочатку були дані про одного загиблого, і також повідомлялося, що всередині ще могли бути люди.

Додамо, після опівночі у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про фіксацію ворожих ударних безпілотників "Шахед". Зокрема, військові розповіли про рух дронів-камікадзе у напрямку Дніпра та області. Пізніше вибухи також пролунали у Дніпрі.

Місцева влада вже під ранок повідомила, що в Дніпрі через попадання ворожого "Шахеда" в багатоповерхівку кількість постраждалих загалом досягла восьми людей. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.