Чим атакував противник

З 18:00 18 листопада РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами “Онікс”, які Росія запустила з території окупованого Криму, а також 98 ударними дронами Shahed, 61 з яких - реактивні. Крім того, у небі були дрони "Гербера" та дрони-імітатори “Пародія”.

Безпілотники летіли з напрямків Орел, Курськ, Шаталове і Міллерово в Росії. Ще їх запускали з окупованих Донецька та Криму - з боку Гвардійського.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 69 дронів. Це Shahed (48 з них реактивні), "Гербера" та безпілотники інших типів.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 18 локаціях. Кілька ударних дронів ще в повітрі, бойова робота триває.

Нагадаємо, ввечері 18 листопада російський дрон вдарив по Чугуєву на Харківщині.

Він влучив у 9-поверховий будинок, поранення дістали 60-річний чоловік і 75-річна жінка.