Чем атаковал противник

С 18:00 18 ноября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами "Оникс", которые Россия запустила с территории оккупированного Крыма, а также 98 ударными дронами Shahed, 61 из которых - реактивные. Кроме того, в небе находились дроны "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Беспилотники летели с направлений Орел, Курск, Шаталово и Миллерово в России. Еще их запускали из оккупированных Донецка и Крыма - со стороны Гвардейского.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 69 дронов. Это Shahed (48 из них реактивны), "Гербера" и беспилотники других типов.

Попадание средств воздушного нападения зафиксировано на 18 локациях. Несколько ударных дронов еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Напомним, вечером 18 ноября российский дрон ударил по Чугуеву в Харьковской области.

Он попал в 9-этажное здание, ранения получили 60-летний мужчина и 75-летняя женщина.