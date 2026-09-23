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РФ била по різних районах Київщини, є постраждалі

09:14 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак РФ (Getty Images)

Протягом минулої доби та ночі російські загарбники атакували одразу чотири райони Київської області та поранили кількох цивільних.

Про це заявив глава Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали троє людей.

У Бучанському районі під удар ворога потрапив 76-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та садна на обличчі, а також перебуває у стані емоційного потрясіння та стресу.

Ще двоє чоловіків також дістали травм. В одного діагностували відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Що стосується другого, то він отримав рвану рану в лобній ділянці голови. Обох постраждалих уже шпиталізували.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження 14 об'єктів. Цього разу постраждали:

  • шість приватних будинків;
  • складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення;
  • територія комунального підприємства;
  • адміністративна будівля;
  • об'єкт інфраструктури;
  • два легкові автомобілі.

Ткаченко також повідомив, що в Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

Також, за його словами, у Фастівському районі зазнало пошкоджень виробниче приміщення.

У Вишгородському районі під російський удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Згідно з останніми даними, загалом у Київській області внаслідок атаки пошкоджено 18 об'єктів.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.

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