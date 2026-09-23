РФ била по разным районам Киевщины, есть пострадавшие

За прошедшие сутки и ночью российские захватчики атаковали сразу четыре района Киевской области и ранили нескольких гражданских.
Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Согласно последним данным, в результате атаки пострадали три человека.
В Бучанском районе под удар врага попал 76-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и ссадины на лице, а также находится в состоянии эмоционального потрясения и стресса.
Еще двое мужчин также получили травмы. У одного диагностировали открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки. Что касается второго, то он получил рваную рану в лобном участке головы. Обоих пострадавших уже госпитализировали.
Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)
В Бучанском районе зафиксировано повреждение 14 объектов. На этот раз пострадали:
Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)
Ткаченко также сообщил, что в Обуховском районе повреждены два частных дома.
Также, по его словам, в Фастовском районе получило повреждения производственное помещение.
Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)
В Вышгородском районе под российский удар попали объект инфраструктуры.
Согласно последним данным, всего в Киевской области в результате атаки повреждено 18 объектов.
Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)
На местах продолжают работу спасатели, медики и коммунальные службы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия ударила по АЗС в Киеве ночью 23 сентября.
Также стало известно, как силы ПВО отражали новую вражескую атаку и сколько целей смогли обезвредить.