РФ била по разным районам Киевщины, есть пострадавшие

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали три человека.

В Бучанском районе под удар врага попал 76-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и ссадины на лице, а также находится в состоянии эмоционального потрясения и стресса.

Еще двое мужчин также получили травмы. У одного диагностировали открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки. Что касается второго, то он получил рваную рану в лобном участке головы. Обоих пострадавших уже госпитализировали.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)

В Бучанском районе зафиксировано повреждение 14 объектов. На этот раз пострадали:

шесть частных домов;

складское, производственно-складское и административное помещение;

территория коммунального предприятия;

административное здание;

объект инфраструктуры;

два легковых автомобиля.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)

Ткаченко также сообщил, что в Обуховском районе повреждены два частных дома.

Также, по его словам, в Фастовском районе получило повреждения производственное помещение.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)

В Вышгородском районе под российский удар попали объект инфраструктуры.

Согласно последним данным, всего в Киевской области в результате атаки повреждено 18 объектов.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 23 сентября (Фото: kyivregionpolice)

На местах продолжают работу спасатели, медики и коммунальные службы.