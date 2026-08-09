РФ била ракетами та дронами, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни в ніч на 9 серпня здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.

А зранку Росія вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Є багато постраждалих, двоє осіб загинули. Також повідомлялось про людей під завалами.