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РФ била ракетами и дронами, основное направление - Одесская область: детали ночной атаки

08:32 09.08.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских целей сбило ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 179 вражеских целей (Getty Images)

В ночь на 9 августа Россия атаковала Украину ракетами разных типов и более 200 дронами. Основное направление удара - Одесская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: "Искандер-М"/С-400, Оникс, Х-31П (районы пусков ТОТ АР Крым, акватория Черного моря).

Кроме того, враг выпустил по Украине 202 ударных дронов типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия", баражирующие боеприпасы "Бандероль" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, РФ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 174 вражеских беспилотника, а также 5 баражирующих боеприпасов "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. В результате противодействия несколько вражеских ракет ракет целей не достигли, информация о местах падения уточняется.

Обстрелы Украины

Напомним, россияне в ночь на 9 августа нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы разрушения и пострадали.

А утром Россия ударила ракетами по многоэтажкам в Харькове. Есть много пострадавших, два человека погибли. Также сообщалось о людях под завалами.

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