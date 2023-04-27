РФ била з авіації, мінометів і артилерії. В Сумській області нарахували 52 "прильоти"

Зокрема, під обстрілом опинилися такі громади: Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Шалигинська, Глухівська та Свеська територіальні громади:

Глухівська : з території РФ з літака здійснено запуск 2 ракет по населених пунктах громади. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюється.

: з території РФ з літака здійснено запуск 2 ракет по населених пунктах громади. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюється. Шалигинська : з території РФ з літака здійснено запуск 2 ракет. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюється.

: з території РФ з літака здійснено запуск 2 ракет. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюється. Зноб-Новгородська : росіяни стріляли з АГС (станковий автоматичний гранатомет) - 10 пострілів, та міномету - 6 "прильотів".

: росіяни стріляли з АГС (станковий автоматичний гранатомет) - 10 пострілів, та міномету - 6 "прильотів". Середино-Будська: зафіксовано 4 прильоти з артилерії. Крім того, о 04:00 з території РФ здійснено авіаудар по с. Чернацьке. Внаслідок чого пошкоджено приміщення Чернацького ліцею та 2 житлові будинки. Близько 7 ранку був обстріл РСЗВ - 18 "прильотів".

зафіксовано 4 прильоти з артилерії. Крім того, о 04:00 з території РФ здійснено авіаудар по с. Чернацьке. Внаслідок чого пошкоджено приміщення Чернацького ліцею та 2 житлові будинки. Близько 7 ранку був обстріл РСЗВ - 18 "прильотів". Есманська: 57 мін скинув ворог на територію громади.

57 мін скинув ворог на територію громади. Свеська: було 2 "прильоти" з міномета.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні з артилерії обстріляли село Липці в Харківській області. Ворог влучив у житлову забудову.

Додамо, що сьогодні вночі війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр". Відомо щонайменше про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

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