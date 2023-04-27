РФ била из авиации, минометов и артиллерии. В Сумской области насчитали 52 "прилета"

В частности, под обстрелом оказались следующие общины: Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская и Свеская территориальные общины:
Глуховская: с территории РФ с самолета 2 запуска ракет по населенным пунктам общины. Информация о потерях и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливается.
Шалыгинская: с территории РФ запуск 2 ракет. Информация о потерях и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливается.
Зноб-Новгородская: россияне стреляли из АГС (станковый автоматический гранатомет) - 10 выстрелов, и миномета - 6 "прилетов".
Середино-Будская: зафиксировано 4 прилета из артиллерии. Кроме того, в 04:00 с территории РФ совершен авиаудар по с. Чернацкое. В результате чего повреждены помещения Чернацкого лицея и 2 жилых дома. Около 7 утра был обстрел РСЗО - 18 "прилетов".
Эсманская: 57 мин сбросил враг на территорию общины.