РФ бере гору. Україні потрібна допомога Заходу, щоб переломити ситуацію, - розвідка Норвегії

"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і збирається отримати перевагу", - заявив він.

Глава розвідки підкреслив, що Москва може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна.

"Росія адаптується до санкцій краще, ніж очікувалося, а промисловість здатна виробляти достатню кількість боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет", - підкреслив він.

За словами Стенсенеса, Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусії та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запасні частини", які корисні для російської оборонної промисловості.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті протягом доби сталося 100 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої в районі Авдіївки, під Роботиним та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Російські загарбники намагаються просунутися під Бахмутом, а Сили оборони України мали успіх на лівому березі Херсонської області.

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