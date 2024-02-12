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РФ одерживает верх. Украине нужна помощь Запада, чтобы переломить ситуацию, - разведка Норвегии

Фото: глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес (twitter.com/Forsvaret_no)
Автор: Валерия Полищук

Россия одерживает верх в военном отношении в Украине благодаря увеличению численности войск и материальной поддержке со стороны таких стран, как Северная Корея и Китай. Киеву потребуется существенная военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Об этом заявил глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и собирается получить преимущество", - заявил он.

Глава разведки подчеркнул, что Москва может мобилизовать "примерно в три раза больше войск", чем Украина.

"Россия адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось, а промышленность способна производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет", - подчеркнул он. 

По словам Стенсенеса, Россия получает военную поддержку от Ирана, Белоруссии и Северной Кореи. Согласно его выводам, Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запасные части", которые полезны для российской оборонной промышленности.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте в течение суток произошло 100 боевых столкновений. 

По данным Института изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои в районе Авдеевки, под Работиным и на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские захватчики пытаются продвинуться под Бахмутом, а Силы обороны Украины имели успех на левом берегу Херсонской области.

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