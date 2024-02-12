ЗСУ мали успіх у районі Кринок, в Авдіївці точаться позиційні бої: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої в районі Авдіївки, під Роботиним та на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Російські загарбники намагаються просунутися під Бахмутом, а Сили оборони України мали певний успіх на лівому березі Херсонської області.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої 11 лютого тривали на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські "воєнкори" стверджували, що нещодавно війська РФ нібито здійснили тактичний фланговий наступ біля Синьківки (на північний схід від Куп’янська), а також у східній Білогорівці (на південь від Кремінної) та її околицях.

Позиційні бої тривали також на південний схід від Куп'янська біля Орлянського, Крохмального, Іванівки, Табаївки; на захід від Кремінної біля Торського і Ямполівки; та на південь від Кремінної біля Діброви та Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

Повідомляється, що російські сили просунулися поблизу Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 лютого, йдеться у звіті. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута) і знаходяться в 2 км від н.п. Часів Яр (на захід від Бахмута), хоча аналітики ISW не спостерігали візуальні докази, що підтверджують ці твердження.

"Наразі ISW оцінює, що російські сили знаходяться приблизно за 2,3 кілометра від східної околиці Часів Яр", - зазначається в публікації.

Позиційні бої тривали біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки; на південь від Бахмута біля Майорського, Південного та Нью-Йорка.

Російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки). Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просувалися вулицями Тимірязєва та Сільгосптехніки на півночі Авдіївки та біля Первомайського, хоча експерти ISW зазначають, що не спостерігають візуальних доказів цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки; в самій Авдіївці; на захід від Авдіївки біля н.п. Тоненьке та Сєверне; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Російські джерела стверджували, що інтервенти продовжують спроби перекрити передбачувану головну наземну лінію зв’язку українських сил з Авдіївкою.

Як заявив командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський, війська РФ все активніше використовують групи бронетехніки під час штурму піхоти на Таврійському напрямку (від Авдіївки через західну частину Запорізької області).

Повідомляється, що війська РФ просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 лютого. Російські "воєнкори" стверджували, що росармія нібито просунулася на захід від Солодкого (на південний захід від міста Донецька), хоча експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження цього твердження. Як стверджував російський блогер, наприкінці минулого тижня українські війська просунулися до Павлівки (на південний захід від Донецька та поблизу Вугледара).

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

11 лютого російський "воєнкор" заявив, що минулого тижня війська РФ нібито "значно" просунулися в напрямку Приютного (на південний захід від Великої Новосілки) на кордоні Донецько-Запорізької області, але в ISW зауважили, що не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

11 лютого в Генштабі ЗСУ поінформували, що Сили оборони відбили російські атаки на північ від Приютного.

Війська РФ нещодавно трохи просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що окупанти трохи просунулися на захід від Роботиного. Російський №воєнкор" стверджував, нібито війська РФ просунулися на 1 кілометр на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), але експерти ISW не знайшли відповідних доказів.

Позиційні бої тривали під Роботиним і Новопокровкою (на північний схід від Роботиного), на захід від Вербового (на схід від Роботиного). Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" заявив, що українські та російські війська постійно змагаються за ініціативу на Запорізькому напрямку, і зазначив, що ця лінія фронту більше не є пріоритетною для жодної зі сторін.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що українські сили нещодавно досягли незначних територіальних здобутків у Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області. У звіті вказується, що 11 лютого під Кринками тривали позиційні бої

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у представленому зведенні 11 лютого, протягом останньої доби відбулось 95 бойових зіткнень на фронті. Російські загарбники продовжують спроби наступу на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Водночас українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.

Додамо, перед тим у Генштабі поінформували, що за минулу добу російські інтервенти втратили на фронті ще понад 900 солдатів. Таким чином загальна кількість втрат ворожої армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнула вже близько 395 200 осіб.