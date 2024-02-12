ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ бере гору. Україні потрібна допомога Заходу, щоб переломити ситуацію, - розвідка Норвегії

Понеділок 12 лютого 2024 16:09
UA EN RU
РФ бере гору. Україні потрібна допомога Заходу, щоб переломити ситуацію, - розвідка Норвегії Фото: голова військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенес (twitter.com/Forsvaret_no)
Автор: Валерія Поліщук

Росія бере гору у військовому відношенні в Україні завдяки збільшенню чисельності військ і матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай. Києву знадобиться суттєва військова допомога Заходу, щоб переломити ситуацію на фронті.

Про це заявив голова військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і збирається отримати перевагу", - заявив він.

Глава розвідки підкреслив, що Москва може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна.

"Росія адаптується до санкцій краще, ніж очікувалося, а промисловість здатна виробляти достатню кількість боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет", - підкреслив він.

За словами Стенсенеса, Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусії та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запасні частини", які корисні для російської оборонної промисловості.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті протягом доби сталося 100 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої в районі Авдіївки, під Роботиним та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Російські загарбники намагаються просунутися під Бахмутом, а Сили оборони України мали успіх на лівому березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги