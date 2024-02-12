ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ одерживает верх. Украине нужна помощь Запада, чтобы переломить ситуацию, - разведка Норвегии

Понедельник 12 февраля 2024 16:09
UA EN RU
РФ одерживает верх. Украине нужна помощь Запада, чтобы переломить ситуацию, - разведка Норвегии Фото: глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес (twitter.com/Forsvaret_no)
Автор: Валерия Полищук

Россия одерживает верх в военном отношении в Украине благодаря увеличению численности войск и материальной поддержке со стороны таких стран, как Северная Корея и Китай. Киеву потребуется существенная военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Об этом заявил глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и собирается получить преимущество", - заявил он.

Глава разведки подчеркнул, что Москва может мобилизовать "примерно в три раза больше войск", чем Украина.

"Россия адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось, а промышленность способна производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет", - подчеркнул он.

По словам Стенсенеса, Россия получает военную поддержку от Ирана, Белоруссии и Северной Кореи. Согласно его выводам, Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запасные части", которые полезны для российской оборонной промышленности.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте в течение суток произошло 100 боевых столкновений.

По данным Института изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои в районе Авдеевки, под Работиным и на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские захватчики пытаются продвинуться под Бахмутом, а Силы обороны Украины имели успех на левом берегу Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи