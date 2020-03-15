РФ и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной

Российская Федерация и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы "Федеральной пассажирская компания" (РЖД) и "Белорусской железной дороги".

Так, в РЖД отмечают, что "с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, до особых указаний", приостанавливается следование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

В частности, временно отменяется курсирование поездов №65/66 Москва - Кишинев (АО "ФПК"), №5/6 Москва - Киев (Украинская железная дорога), №23/24 Москва - Одесса, №61/62 Москва - Николаев, в т.ч. вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва - Львов, в т.ч. прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва - Кривой Рог, в т.ч. вагоны Полтава - Москва, Днепр-Москва, №53/54 Санкт-Петербург - Киев, в т.ч. беспересадочные вагоны Харьков - Санкт-Петербург, №47/48 Москва - Кишинев (Молдавская железная дорога), №341/342 Москва - Кишинев, №361/362 Санкт-Петербург - Кишинев, №369/370 Баку - Киев (Азербайджанская железная дорога).

Железнодорожники подчеркнули, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

При этом в пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили, что в связи с ситуацией с COVID-19 Украина приняла решение о закрытии международного железнодорожного сообщения, и на основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов.

В частности, речь идет о №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига, №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; 94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинев; №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав".

Кроме того, сообщается об изменениях маршрута движения пограничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.

Отменяются и временно курсировать не будут: поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020 отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020; поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт-Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020 отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020; поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020 отправлением из Киева с 16.03.2020; поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020 отправлением из Одессы с 18.03.2020.

Также отменяются: поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020; поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; беспересадочные вагоны в сообщении Кишинев-Минск, курсирующих в составе поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020; пограничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станции Сарны и Горынь с 16.03.2020; пограничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станции Ковель и Хотислав с 16.03.2020; пограничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станции Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Кроме того, поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проедет до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

К последней пограничной станции сокращается маршрут следования пограничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк: поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 курсировать в сообщении Брест-Хотислав; поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов также будет объявлено дополнительно.

Напомним, "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Польшу в связи с закрытием польской границы из-за пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине со вторника, 17 марта, на две недели закрывают пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В Совете национальной безопасности и обороны при этом отметили, что для Украинской, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.