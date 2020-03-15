РФ та Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною

Російська Федерація та Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня через пандемію коронавірусу. Про це повідомляють прес-служби "Федеральної Пасажирської Компанії" (РЖД) та "Білоруської залізниці".

Так, у російській залізниці зазначають, що "з метою запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції, до особливих вказівок", призупиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів.

Зокрема, тимчасово скасовується курсування поїздів №65/66 Москва - Кишинів (АТ "ФПК"), №5/6 Москва - Київ (Українська залізниця), №23/24 Москва - Одеса, №61/62 Москва - Миколаїв, в т.ч. вагони Херсон-Москва, №73/74 Москва - Львів, в т.ч. причіпні вагони Хмельницький-Москва, № 95/96 Москва - Кривий Ріг, у т.ч. вагони Полтава - Москва, Дніпро-Москва, №53/54 С.Петербург - Київ, в т.ч. безпересадочні вагони Харків - Санкт-Петербург, №47/48 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця), №341/342 Москва - Кишинів, №361/362 С.Петербург - Кишинів, №369/370 Баку - Київ (Азербайджанська залізниця).

Залізничники підкреслили, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.

При цьому у прес-службі Білоруської залізниці повідомили, що у зв'язку з ситуацією з COVID-19 Україна ухвалила рішення про закриття міжнародного залізничного сполучення, і на підставі цього факту тимчасово призупиняється курсування поїздів, безпересадочних і причіпних вагонів.

Зокрема, йдеться про №32/31 Київ-Рига, а також причіпного вагона Мінськ-Рига; №53/54 Київ/Харків-Санкт-Петербург; №86/85 Мінськ-Київ; 94/93 Мінськ-Одеса; №100/99 Мінськ-Запоріжжя, а також безпересадочних вагонів Мінськ-Кишинів; №361/362 Кишинів-Санкт-Петербург, а також безпересадочних вагонів Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могильов-Львів, а також причіпних вагонів Барановичі-Львів і Мінськ-Могильов; №856/855 Гомель-Сновськ; №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів; №6309/6310 і №6315/6316 Ковель-Хотислав".

Крім того, повідомляється про зміни маршруту руху прикордонних поїздів №6217/6218 Барановичі-Удрицьк-Барановичі і №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболоття-Брест.

Скасовуються і тимчасово курсувати не будуть: поїзд №31/32 Київ-Рига відправленням з Києва з 16.03.2020, відправленням з Риги з 17.03.2020, а також причіпний вагон Мінськ-Рига, відправленням з Мінська і Риги 17.03.2020; поїзд №54/53 Київ/Харків-Санкт-Петербург відправленням з Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням з Санкт-Петербурга з 16.03.2020; поїзд №86/85 Мінськ-Київ відправленням з Мінська з 15.03.2020, відправленням з Києва з 16.03.2020; поїзд №94/93 Мінськ-Одеса відправленням з Мінська з 17.03.2020, відправленням з Одеси з 18.03.2020.

Також скасовуються: поїзд №100/99 Мінськ-Запоріжжя відправленням з Мінська з 16.03.2020, відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020; поїзди №856/855 Гомель-Сновськ-Гомель відправленням з Гомеля і Сновська з 21.03.2020; безпересадочні вагони в повідомленні Кишинів-Мінськ, що курсують у складі поїздів №361/99 відправленням з Кишинева з 15.03.2020; прикордонний поїзд №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6309/6310 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6315/6316 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель з 16.03.2020 і Хотислав з 17.03.2020.

Крім того, поїзд міжнародних ліній №371 Могилів-Львів відправленням з Могильова 15.03.2020 проїде до станції Горинь і 16.03.2020 відправиться назад по маршруту Горинь-Могилів. Надалі потяг №371/372 Могильов-Львів-Могилів скасовується і тимчасово курсувати не буде. У свою чергу причіпний вагон Барановичі-Львів відправленням з Барановичів з 15.03.2020 і відправленням зі Львова з 16.03.2020 скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут слідування прикордонних поїздів Брест-Заболоття і Барановичі-Удрицьк: поїзди №6342/6341 і №6344/6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 курсуватимуть в повідомленні Брест-Хотислав; поїзд №6217/6218 Барановичі-Удрицьк з 16.03.2020 курсуватиме в повідомленні Барановичі-Горинь.

Про відновлення руху поїздів і безпересадочних вагонів також буде оголошено додатково.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на потяги в Польщу у зв'язку з закриттям польського кордону через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні з вівторка, 17 березня, на два тижні закривають пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У Раді національної безпеки і оборони при цьому відзначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.