У РФ б'ють тривогу через наслідки війни: "під ударом" кожна четверта компанія

За підсумками минулого року сукупний збиток російських компаній зріс на 7,5% рік до року і досяг 8,9 трлн рублів (110 млрд доларів). Зокрема, про збитки відзвітували 17 200 компаній, або 27,1% від їх загальної кількості.

При цьому прибуток зафіксовано у 46 400 компаній - загалом вони заробили 35,9 трлн рублів (450 млрд доларів), що на 1,3% менше за попередній рік.

Сальдований фінансовий результат (прибуток мінус збитки) бізнесу країни-агресорки скоротився на 3,9% рік до року - до 27 трлн рублів (330 млрд доларів).

У низці галузей фінансові результати компаній суттєво погіршилися. Найбільше падіння прибутків зафіксували у виробників автотранспорту (сальдо знизилося на 79,7%), вантажних перевізників (на 77,4%) та виробників коксу (на 66,6%).

Також значні втрати мають підприємства з видобутку нафти й газу (на 63,9%) та виробники паперу (на 61,5%).

Збиткових компаній подекуди більше, ніж прибуткових

У деяких сферах збиткових компаній стало більше, ніж прибуткових. Найгірша ситуація у видобутку вугілля (66,1% збиткових підприємств), постачанні пари та гарячої води (63,8%), сухопутному транспорті (58%), водопостачанні та зборі відходів (51%), а також у нафтогазовій галузі (50,9%).

Зменшення прибутків російського бізнесу пов’язане зі зростанням витрат та кризою у сировинних галузях. Експерти зазначають, що на ситуацію вплинули низькі експортні ціни на початку року, санкції та здорожчання логістики.