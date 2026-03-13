UA

У РФ б'ють тривогу через наслідки війни: "під ударом" кожна четверта компанія

14:55 13.03.2026 Пт
2 хв
Російський бізнес втратив понад 110 мільярдів доларів за рік
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прибутки російських компаній падають, а збитки ростуть (Getty Images)

Фінансові показники компаній РФ різко погіршилися на тлі поглиблення проблем в економіці. Вони торкнулися кожної четвертою російської компанії.

За підсумками минулого року сукупний збиток російських компаній зріс на 7,5% рік до року і досяг 8,9 трлн рублів (110 млрд доларів). Зокрема, про збитки відзвітували 17 200 компаній, або 27,1% від їх загальної кількості.

При цьому прибуток зафіксовано у 46 400 компаній - загалом вони заробили 35,9 трлн рублів (450 млрд доларів), що на 1,3% менше за попередній рік.

Сальдований фінансовий результат (прибуток мінус збитки) бізнесу країни-агресорки скоротився на 3,9% рік до року - до 27 трлн рублів (330 млрд доларів).

У низці галузей фінансові результати компаній суттєво погіршилися. Найбільше падіння прибутків зафіксували у виробників автотранспорту (сальдо знизилося на 79,7%), вантажних перевізників (на 77,4%) та виробників коксу (на 66,6%).

Також значні втрати мають підприємства з видобутку нафти й газу (на 63,9%) та виробники паперу (на 61,5%).

Збиткових компаній подекуди більше, ніж прибуткових

У деяких сферах збиткових компаній стало більше, ніж прибуткових. Найгірша ситуація у видобутку вугілля (66,1% збиткових підприємств), постачанні пари та гарячої води (63,8%), сухопутному транспорті (58%), водопостачанні та зборі відходів (51%), а також у нафтогазовій галузі (50,9%).

Зменшення прибутків російського бізнесу пов’язане зі зростанням витрат та кризою у сировинних галузях. Експерти зазначають, що на ситуацію вплинули низькі експортні ціни на початку року, санкції та здорожчання логістики.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка увійшла у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, яку порівнюють зі сценарієм пізнього СРСР.

Згідно з даними розвідки, 2025 року промислове зростання у РФ фактично зупинилося (впало з 4-6% до 0,8%), а вантажоперевезення залізницею скоротилися до мінімуму за 16 років.

