В РФ бьют тревогу из-за последствий войны: "под ударом" каждая четвертая компания

По итогам прошлого года совокупный убыток российских компаний вырос на 7,5% год к году и достиг 8,9 трлн рублей (110 млрд долларов). В частности, об убытках отчитались 17 200 компаний, или 27,1% от их общего количества.

При этом прибыль зафиксирована у 46 400 компаний - всего они заработали 35,9 трлн рублей (450 млрд долларов), что на 1,3% меньше предыдущего года.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) бизнеса страны-агрессора сократился на 3,9% год к году - до 27 трлн рублей (330 млрд долларов).

В ряде отраслей финансовые результаты компаний существенно ухудшились. Наибольшее падение прибыли зафиксировали у производителей автотранспорта (сальдо снизилось на 79,7%), грузовых перевозчиков (на 77,4%) и производителей кокса (на 66,6%).

Также значительные потери имеют предприятия по добыче нефти и газа (на 63,9%) и производители бумаги (на 61,5%).

Убыточных компаний иногда больше, чем прибыльных

В некоторых сферах убыточных компаний стало больше, чем прибыльных. Хуже всего ситуация в добыче угля (66,1% убыточных предприятий), поставке пара и горячей воды (63,8%), сухопутном транспорте (58%), водоснабжении и сборе отходов (51%), а также в нефтегазовой отрасли (50,9%).

Уменьшение доходов российского бизнеса связано с ростом расходов и кризисом в сырьевых отраслях. Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияли низкие экспортные цены в начале года, санкции и подорожание логистики.