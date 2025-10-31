РФ б’є по Україні ракетами 9М729, через які Трамп вийшов з ядерного договору, - Reuters

Як йдеться у матеріалі Reuters, Росія останніми місяцями атакувала Україну крилатою ракетою, секретна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від пакту про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США.

Коментарі глави МЗС Андрія Сибіги є першим підтвердженням того, що Росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях - в Україні чи деінде.

За даними джерела агентства, від серпня Росія здійснила 23 запуски цих ракет, ще два зафіксували у 2022 році. Одна з них 5 жовтня пролетіла понад 1200 км перед ураженням цілі.

Ракета, що змінила договір РСМД

Ракета 9M729 призвела до виходу Сполучених Штатів з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі його 500 км, хоча Росія це заперечувала.

За даними американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, ракета, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, має дальність польоту до 2500 км.

Тим часом військове джерело повідомило, що ракета, запущена Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км до місця влучання в Україні.

"Демонстрація неповаги Путіна до США"

За словами Сибіги, використання Росією забороненої ДРСМД ракети 9M729 проти України в останні місяці демонструє неповагу російського диктатора Володимира Путіна до США та дипломатичних зусиль президента Трампа щодо припинення війни Росії проти України.

Він також заявив Reuters, що Київ підтримує мирні пропозиції Трампа і що на Росію слід чинити максимальний тиск, щоб вона досягла миру, зазначивши, що посилення далекобійної вогневої потужності України допоможе переконати Москву припинити війну.

Питання для європейської безпеки

Використання 9M729 розширює арсенал далекобійної зброї Росії для ударів по Україні та відповідає схемі, коли Москва надсилає загрозливі сигнали Європі, поки Трамп прагне мирного врегулювання, заявили західні військові аналітики.

"Я думаю, що Путін намагається посилити тиск у рамках переговорів щодо України", - повідомив один з фахівців, додавши, що 9M729 була розроблена для ураження цілей у Європі.

Аналітики вважають, що 9М729 дає Росії можливість завдавати ударів з глибини власної території, обходячи системи ППО.

Експерти також застерігають, якщо підтвердиться використання таких ракет, це становитиме загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки.

Фрагменти ракети

Міністерство закордонних справ України не надало деталей або дат ударів ракет 9М729. Високопосадовець повідомив, що вони почалися 21 серпня - менш ніж через тиждень після саміту Трампа і Путіна на Алясці.

В агентстві перевірили знімки уламків після російського удару 5 жовтня по житловому будинку в селі Лапаївка, де загинули четверо людей - це понад 600 км від кордонів Росії. На фото видно два фрагменти ракети, включно з трубкою з кабелями, які позначили як 9М729.

Один з експертів зазначив, що вигляд трубки, двигуна та обшивки відповідає ракеті 9М729, а маркування підтверджує ідентифікацію.

Удар із дальшого тилу

Росія має різні ракети, здатні досягти України, зокрема морські "Калібр" і повітряні Х-101. Але фахівці підкреслили, що 9М729 дає Росії нові напрямки атак, що ускладнює їх перехоплення протиповітряною обороною та збільшує загальну кількість доступних ракет.