РФ б'є по енергетиці, ситуація зі світлом може змінитися, - Шмигаль

В Україні наразі не застосовують планових відключень електроенергії, а енергосистема працює стабільно - втім, ситуація може змінитися залежно від інтенсивності російських ударів по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Ситуація в енергосистемі

Енергосистема України наразі працює стабільно, планових вимкнень електроенергії не застосовують. Втім, ситуація може змінюватися залежно від інтенсивності російського повітряного терору.

За словами Шмигаля, ворог реалізує стратегію виснаження, адже світло забезпечує життя і добробут українців та є основою воєнної економіки. Сьогодні по енергетиці б'ють реактивними дронами, крилатими ракетами та балістикою, однак енергетична система витримує.

"Ми пройшли 4 важких зими воєнного часу, попереду п'ята, не менш складна зі своїми викликами", - зазначив він.

Скільки потужності доступно

У період вечірнього максимуму з урахуванням когенерації та імпорту сьогодні доступно 15 гігават електричної потужності. Понад 40% забезпечує атомна генерація, 25% - теплові електростанції, ще 15% - гідроенергетика.

Наразі енергію генерують 6 із 9 енергоблоків АЕС, ще 3 перебувають у планових ремонтах. На 5 блоках цьогорічні ремонти вже завершені.

Де є ризики

Водночас Шмигаль вказав на ризики для міста Києва та Полтавської області. За його словами, ворог сьогодні вже намагається знищити потужності генерації, не даючи їх захистити або встановити.

"Вчора був приліт по одному з енергооб'єктів, і це відкидає нас у наших планах ремонтної програми", - зазначив він.

Шмигаль звернувся до місцевої влади із закликом прискорити будівництво, наголосивши, що це її зобов'язання та відповідальність. За його словами, з боку держави надається вся необхідна підтримка, "часом навіть більше".

Уряд планує й надалі нарощувати енергетичні потужності. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 гігават, а до кінця року - до 21,4 гігават, якщо ворог не знищить уже відновлені або відремонтовані потужності. Ці показники враховують розподілену генерацію та можливості імпорту.

Підготовку до зими уряд визначив ключовим пріоритетом, а робота триває постійно в режимі 24/7.