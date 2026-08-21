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РФ бьет по энергетике, ситуация со светом может измениться, - Шмыгаль

10:54 21.08.2026 Пт
2 мин
Правительство назвал регионы, где ситуация со светом вызывает наибольшее беспокойство
aimg Валерия Абабина
РФ бьет по энергетике, ситуация со светом может измениться, - Шмыгаль Фото: Министр энергетики Денис Шмыгаль (facebook.com zelenskyy.official.jpg)
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В Украине пока не применяются плановые отключения электроэнергии, а энергосистема работает стабильно - впрочем, ситуация может измениться в зависимости от интенсивности российских ударов по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля в час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ситуация в энергосистеме

Энергосистема Украины сейчас работает стабильно, плановые отключения электроэнергии не применяют. Впрочем, ситуация может изменяться в зависимости от интенсивности российского воздушного террора.

По словам Шмыгаля, враг реализует стратегию истощения, ведь свет обеспечивает жизнь и благосостояние украинцев и является основой военной экономики. Сегодня по энергетике бьют реактивными дронами, крылатыми ракетами и баллистами, однако энергетическая система выдерживает.

"Мы прошли 4 тяжелые зимы военного времени, впереди пятая, не менее сложная со своими вызовами", - отметил он.

Сколько мощности доступно

В период вечернего максимума с учетом когенерации и импорта сегодня доступно 15 гигаватт электрической мощности. Более 40% обеспечивает атомная генерация, 25% – тепловые электростанции, еще 15% – гидроэнергетика.

В настоящее время энергию генерируют 6 из 9 энергоблоков АЭС, еще 3 находятся в плановых ремонтах. На 5 блоках ремонты этого года уже завершены.

Где есть риски

В то же время Шмыгаль указал на риски для города Киева и Полтавской области. По его словам, враг сегодня уже пытается уничтожить мощности поколения, не давая их защитить или установить.

"Вчера был прилет по одному из энергообъектов, и это исключает нас в наших планах ремонтной программы", - отметил он.

Шмыгаль обратился к местным властям с призывом ускорить строительство, подчеркнув, что это ее обязательства и ответственность. По его словам, со стороны государства оказывается вся необходимая поддержка, "иногда даже больше".

Правительство планирует и дальше наращивать энергетические мощности. К 1 ноября они должны вырасти до 19,6 гигаватта, а к концу года - до 21,4 гигаватта, если враг не уничтожит уже восстановленные или отремонтированные мощности. Эти характеристики учитывают распределенную генерацию и способности импорта.

Подготовку к зиме правительство определило ключевым приоритетом, а работа продолжается постоянно в режиме 24/7.

Напомним, подготовку энергосистемы к отопительному сезону правительство начало еще летом - Шмыгаль называл план защиты и возобновления энергетики к зиме, которая может стать такой же тяжелой, как и предыдущая.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетике Киева – по данным разведки, Кремль планирует сорвать усилия Украины по укреплению энергообъектов, воспользовавшись нехваткой ракет-перехватчиков.

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