РФ атакують дрони: Москва б'є на сполох, а в Ростовській області горить нафтобаза

На відео з Гуково зафіксований приліт БпЛА, вибух, а потім пожежа, яка розгорілась до значних масштабів. Це все сталось на території нафтобази. На кадрах помітно інтенсивне вогнище та великі, чорні стовпи диму до самого неба.

Зазначимо, що нафтобаза в Гуково розташована у Ростовській області РФ неподалік кордону з Україною. Об'єкт використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів, а також має важливе значення для логістики палива в регіоні.

Гуково є великим транспортним вузлом із залізничною інфраструктурою, через яку здійснюються вантажні перевезення.

Слід зазначити - місцева влада підтвердила атаку на Гуково, про що повідомив в Telegram губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

"Внаслідок повітряної атаки БпЛА пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об'єктів. Екстрені служби працюють на місці події. Інформація уточнюватиметься. Зараз повітряна атака продовжується. Безпілотна небезпека зберігається", - написав чиновник близько п'ятої ранку за київським часом.

Атака на Москву

Москва і область також зазнали навали безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін написав про ніби-то 15 дронів, які кружяли над Москвою цієї ночі та були "успішно збиті силами ППО".

Повідомив чинонвик і про уламки, які лишились від безпілотників після їх ураження - на місці працюють служби з ліквідації наслідків НП.

OSINT-канали також опублікували декілька відео, на яких зафіксований політ дронів у Московській області.