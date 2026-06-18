Россию атакуют дроны: Москва бьет тревогу, а в Ростовской области горит нефтебаза

На видео из Гуково запечатлены прилет БпЛА, взрыв, а затем пожар, разгоревшийся до значительных масштабов. Все это произошло на территории нефтебазы. На кадрах видны интенсивный огонь и большие черные столбы дыма, устремляющиеся в небо.

Отметим, что нефтебаза в Гуково расположена в Ростовской области РФ недалеко от границы с Украиной. Объект используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, а также имеет важное значение для логистики топлива в регионе.

Гуково является крупным транспортным узлом с железнодорожной инфраструктурой, через которую осуществляются грузовые перевозки.

Следует отметить, что местные власти подтвердили атаку на Гуково, о чем сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

"В результате воздушной атаки БпЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться. Сейчас воздушная атака продолжается. Опасность со стороны беспилотников сохраняется", - написал чиновник около пяти утра по киевскому времени.

Атака на Москву

Москва и область также подверглись нашествию беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин написал о якобы 15 дронах, которые кружили над Москвой этой ночью и были "успешно сбиты силами ПВО".

Чиновник также сообщил об обломках, оставшихся от дронов после их поражения - на месте работают службы по ликвидации последствий ЧП.

OSINT-каналы также опубликовали несколько видео, на которых запечатлен полет дронов в Московской области.