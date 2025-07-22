У РФ атакували одне з найбільших хімічних підприємств: у ЦПД пояснили важливість заводу

В ніч на 22 липня у Росії удару зазнала Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. Це одне з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Як повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, вранці безпілотники нібито намагалися атакувати одне з промислових підприємств регіону. За його словами, усі дрони були знищені силами російської ППО.
"Жертв і руйнувань немає", - запевнив Федорищев.
Він також повідомив, що в області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, пояснивши це міркуваннями безпеки. За словами очільника регіону, такі заходи "допомагають військовим ефективніше придушувати ворожі БпЛА".
За його словами, була атакована Новокуйбишевська нафтохімічна компанія - одне з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу країни-агресора.
Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт і пара-трет-бутилфенол.
"Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет", - пояснив він.
Як додав Коваленко, річний обсяг перероблювання на підприємстві сягає близько 1 мільйона тонн.
Нагадаємо, 17 липня у Росії невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіноазот" у Тульській області. Підприємство виробляє речовини, які використовують у виробництві ракет і дронів.
Перед тим джерела РБК-Україна повідомили, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших виробників дронів.
Співрозмовники видання уточнювали, що така кібератака фактично паралізувала роботу підприємства.
Додамо, що наприкінці червня, у Ростовській області невідомі дрони уразили нафтобазу "Комбінату "Атлас", що постачала паливо російській армії.
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