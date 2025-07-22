У РФ атакували одне з найбільших хімічних підприємств: у ЦПД пояснили важливість заводу

В ніч на 22 липня у Росії удару зазнала Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. Це одне з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Що заявляли у РФ

Як повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, вранці безпілотники нібито намагалися атакувати одне з промислових підприємств регіону. За його словами, усі дрони були знищені силами російської ППО.

"Жертв і руйнувань немає", - запевнив Федорищев.

Він також повідомив, що в області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, пояснивши це міркуваннями безпеки. За словами очільника регіону, такі заходи "допомагають військовим ефективніше придушувати ворожі БпЛА".

Роз'яснення Коваленка

За його словами, була атакована Новокуйбишевська нафтохімічна компанія - одне з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу країни-агресора.

Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт і пара-трет-бутилфенол.

"Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет", - пояснив він.

Як додав Коваленко, річний обсяг перероблювання на підприємстві сягає близько 1 мільйона тонн.