В РФ атаковали одно из крупнейших химических предприятий: в ЦПД объяснили важность завода

В ночь на 22 июля в России удару подверглась Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Это одно из крупнейших предприятий РФ в сфере газопереработки и нефтехимии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Что заявляли в РФ

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, утром беспилотники якобы пытались атаковать одно из промышленных предприятий региона. По его словам, все дроны были уничтожены силами российской ПВО.

"Жертв и разрушений нет", - заверил Федорыщев.

Он также сообщил, что в области временно ограничили работу мобильного интернета, объяснив это соображениями безопасности. По словам главы региона, такие меры "помогают военным эффективнее подавлять вражеские БпЛА".

Разъяснение Коваленко

По его словам, была атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания - одно из крупнейших предприятий РФ в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Предприятие производит сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт и пара-трет-бутилфенол.

"Эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Именно они используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет", - пояснил он.

Как добавил Коваленко, годовой объем переработки на предприятии достигает около 1 миллиона тонн.