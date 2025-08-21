РФ атакувала завод американської компанії в Мукачево: зростає кількість постраждалих

За словами Білецького, дві ракети типу "Калібр" влучили по об’єкту близько 04:40. Унаслідок атаки постраждали 12 працівників підприємства, усіх госпіталізували. Двоє з них перебувають у важкому стані, решта отримали поранення середньої тяжкості.

ДСНС уточнила, що загалом поранено щонайменше 15 людей. На території заводу спалахнула масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Рятувальники продовжують ліквідацію вогню, ситуація перебуває під контролем.

Як пояснив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, під удар потрапив великий американський виробник електроніки.

Він наголосив, що об’єкт є повністю цивільним та не має жодного відношення до військової інфраструктури.

"Це не перший напад Росії на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак", - заявив Сибіга.

Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Мукачево (t.me/dsns_telegram)