Ворог вдарив по Запоріжжю в ніч на 21 листопада, в результаті постраждала п'ятиповерхівка та дитсадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Запорізької ОВА.
"Під ударом опинився дитячий садок. Внаслідок атаки також загорілася квартира у сусідньому п’ятиповерховому будинку", - написали в адміністрації, опублікувавши фото постраждалого будинку.
Інформація щодо травмованих уточнюється.
На фото ОВА помітно загоряння у квартирі багатоповерхівки на третьому поверсі.
Слід зазначити, що о 1:18 суботи Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку Запоріжжя зі сходу. А близько 21:00, 20 листопада, ПС сповіщали про керовані авіабомби, які були спрямовані на місто та Донеччину загалом.
Як відомо, 20 листопада окупанти били авіабомбами по Запоріжжю. Одна з них упала поблизу багатоповерхівки.
Згідно з останніми даними, кількість поранених внаслідок ударів по Запоріжжю збільшилася до 17 людей.
Були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин.
Ще ми писали, як 16 листопада війська ворога атакували Україну балістикою. РФ вдарила ракетами по Києву, Дніпру та Запоріжжю, після чого в містах пролунали потужні вибухи.