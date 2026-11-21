"Під ударом опинився дитячий садок. Внаслідок атаки також загорілася квартира у сусідньому п’ятиповерховому будинку", - написали в адміністрації, опублікувавши фото постраждалого будинку.

Інформація щодо травмованих уточнюється.

На фото ОВА помітно загоряння у квартирі багатоповерхівки на третьому поверсі.

Слід зазначити, що о 1:18 суботи Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку Запоріжжя зі сходу. А близько 21:00, 20 листопада, ПС сповіщали про керовані авіабомби, які були спрямовані на місто та Донеччину загалом.