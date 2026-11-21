Недавние атаки на Запорожье

Как известно, 20 ноября россияне били авиабомбами по Запорожью. Одна из них упала вблизи многоэтажки.

Согласно последним данным, кол-во раненых в результате ударов по Запорожью увеличилось до 17 человек.



Были повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.

Еще мы писали, как 16 ноября войска врага атаковали Украину баллистикой. РФ ударила ракетами по Киеву, Днепру и Запорожью, после чего в городах прогремели мощные взрывы.