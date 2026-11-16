Росіяни у понеділок ввечері, 16 листопада, атакували Україну балістикою. Ворог вдарив ракетами по Києву, Дніпру та Запоріжжю, після чого в обох містах пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні Київської МВА о 23:26 в Telegram.

В цей момент сигнал повітряної тривоги поширився у більшості областей України. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що є загроза застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на Київ, Дніпро та Запоріжжя.

Вибухи у Києві та Дніпрі було чути приблизно 23:31. У Запоріжжі було гучно о 23:20 та ще о 23:33.

Наразі мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що ворог бив по столиці балістикою, а співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров написав, що по Запоріжжю завдано щонайменше 6 ударів і під обстрілом - критична інфраструктура.

Оновлено о 00:20

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у Києві, попередньо, є влучання у Північний та Південний мости. Окрім того, ворог пошкодив системи критичної інфраструктури, тож в деяких районах спостерігаються перебої з водою і світлом.

Тим часом у Запорізькій ОВА поінформували, що під ударом балістики опинилося промислове підприємство.

Також зауважимо, що о 00:03 вибухи пролунали у Харкові. Попередньо, ворог теж атакував місто балістикою, а саме - вдарив по Холодногірському району. Приблизно о 00:23 у місті пролунали повторні вибухи, але в цей момент вже фіксувалися дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.