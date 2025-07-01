РФ атакувала Запоріжжя: в одному з районів сталася пожежа

"Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: пожежа у Запоріжжі в ніч на 1 липня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Зазначимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ інформували, що для Запоріжжя та області є загроза застосування ударних безпілотників. У свою чергу Федора писав про роботу ППО.

Крім того, цієї ночі була загроза балістики, проте військові не повідомляти про рух ракет. Тому, скоріше за все, балістика не була застосована.