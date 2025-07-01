РФ атаковала Запорожье: в одном из районов произошел пожар

"Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Фото: пожар в Запорожье в ночь на 1 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Отметим, что этой ночью Воздушные силы ВСУ информировали, что для Запорожья и области есть угроза применения ударных беспилотников. В свою очередь Федора писал о работе ПВО.

Кроме того, этой ночью была угроза баллистики, однако военные не сообщали о движении ракет. Поэтому, скорее всего, баллистика не была применена.